Москва, , 10:16 — REGNUM Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе вызывает сожаление, заявил 28 сентября глава Внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

По его словам, у карабахского конфликта есть только политико-дипломатическое решение.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 сентября в Нагорном Карабахе произошло обострение армяно-азербайджанского конфликта — начались интенсивные боевые действия. Обе стороны сообщают о потерях, в том числе и среди гражданского населения.

По данным Баку, в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли более 550 армянских военнослужащих. В Армении заявили о гибели почти около 200 азербайджанских военных.

Читайте также: В Ереване заявили о восстановлении контроля над рядом позиций в НКР