Баку, , 10:14 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о частичной военной мобилизации, сообщили в пресс-службе главы государства.

Азербайджанская армия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ранее, 27 сентября, Алиев принял указ об объявлении военного положения с 28 сентября. Во всех крупных городах республики с 21:00 до 6:00 вводится комендантский час.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в министерстве обороны Азербайджана заявили, что военнослужащей взяли ряд важных стратегических высот возле села Талыш в Нагорном Карабахе.

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