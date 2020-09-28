Кишинёв, , 10:13 — REGNUM С призывом о прекращении огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обратился 28 сентября к руководству Армении и Азербайджана на брифинге президент Молдавии Игорь Додон.

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«Нас беспокоит то, что происходит в Карабахе между Азербайджаном и Арменией», — сказал молдавский лидер, отметив, что обе страны являются дружественными для Молдавии, где у молдавского руководства хорошие контакты, включая на самом высоком уровне.

«Мы призываем остановить огонь, призываем к спокойствию и миру», — заявил Додон.

Также он обратился к проживающим на территории Молдавии представителям диаспор двух стран с просьбой не переносить данный конфликт на молдавскую территорию.

«Понимаем, что ситуация непростая, эмоций много, но я обращаюсь к вам — дорогие граждане, азербайджанцы и армяне — не переносите этот конфликт на территорию Молдавии, у нас должно быть спокойно — без протестов и без дестабилизации», — подчеркнул молдавский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии призвало вооруженные силы Азербайджана и Армении прекратить в Нагорном Карабахе боевые действия.