Ереван, , 10:06 — REGNUM Армия обороны Нагорно-Карабахской Республики в ходе ночных боёв восстановила контроль над рядом позиций, ранее занятых вооружёнными силами Азербайджана. Об этом 28 сентября сообщили в министерстве обороны Армении.

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В ведомстве подчеркнули, что интенсивные бои продолжались всю ночь на южном, юго-восточном и северном направлениях линии фронта.

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«В результате контратаки, предпринятой частями армии обороны, противник понес большие потери живой силы и военной техники. Армия обороны восстановила ряд ранее утраченных позиций», — говорится в сообщении минобороны Армении в Facebook.

Также сообщается о находящихся на армянской стороне нескольких десятков» убитых военных Азербайджана в результате восстановления некоторых ранее утраченных позиций силами подразделений Армии обороны Арцаха (самоназвание Нагорно-Карабахской Республики).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба министерства обороны Азербайджана заявила о взятии ряда важных стратегических высот возле села Талыш в Нагорном Карабахе. Также, как утверждает азербайджанская сторона, противник понёс при этом «большие потери».

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября. Азербайджан начал артобстрел населённых пунктов Арцаха, в том числе Степанакерта, перейдя в наступление по всей линии фронта. Обе стороны сообщают о потерях, в том числе и среди гражданского населения. По данным Баку, в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли более 550 армянских военнослужащих. В Армении заявили о гибели почти около 200 азербайджанских военных.