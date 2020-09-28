Париж, , 10:29 — REGNUM Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс призвал к «ответной атаке на исламизм», который он считает главным «врагом и вызовом начала века» после нападения на двух человек недалеко от бывшей редакции Charlie Hebdo в пятницу, 25 сентября.

В своем интервью журналу Le Parisien от 27 сентября Вальс, возглавлявший правительство Франции с 2014 по 2016 год при президенте Франсуа Олланде, заявил, что «все население Франции является основной целью джихадистов».

«Это нельзя терпеть, нужно совершить ответную атаку. Необходимо четко определить исламизм как врага и вызов начала века», — пояснил бывший премьер-министр, которому в январе 2015 года пришлось столкнуться с вооруженным нападением на Charlie Hebdo.

Напомним, что 25 сентября два человека, мужчина и женщина, были ранены в результате атаки недалеко от прежней штаб-квартиры Charlie Hebdo — французского сатирического журнала, 2 сентября повторно опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда и ставшего объектом многочисленных угроз со стороны экстремистских группировок.

Читайте ранее в этом сюжете: Угроза нападения у экс-редакции Charlie Hebdo была недооценена — Дарманен