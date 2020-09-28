Москва, , 09:52 — REGNUM В Госдуме видят проявление информационной войны в сводках по боям Армении и Азербайджана.

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«Если верить официальным сообщениям, то кажется, что воюют две милитаризованные огромные державы: счет потерям военной техники идет на сотни за сутки боев. Это проявление информационной войны, конечно. И раз Азербайджан пошел на тотальную блокировку соцсетей, значит, конкретно в сети выиграть не особо рассчитывает», — рассуждает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в ТГ-канале.

Со своей стороны, он пожелал, чтобы война в Нагорном Карабахе вся ушла в интернет, а в реальности два народа перестали убивать друг друга.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, столкновения между странами на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе продолжились утром 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации, обе страны объявили военную мобилизацию. Азербайджан сообщил о 550 убитых и раненых армянских военных.