Москва, , 09:48 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов назвал новую методику расчета МРОТ «шулерским трюком с целью узаконить отсутствие реальной борьбы с бедностью в стране», передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Отказ от расчетов МРОТ на основе стоимости минимальной потребительской корзины приведет к окончательному отрыву власти от реальной картины жизни в стране. По его словам, в результате применения такой методики в 2021 году МРОТ вместо минимально необходимого трехкратного роста поднимется всего на 5,5% — немного превысив прогнозную инфляцию, а прожиточный минимум и вовсе упадет на 4,4%.

При этом парламентарий считает безосновательными ссылки правительства на международный опыт.

«Как только нужно найти оправдание оставить людей без денег, нам сразу начинают кивать на зарубежную практику. Конечно, потребительская корзина — далеко не идеальный параметр. Но это прозрачный понятный способ оценить, что человеку нужно, чтобы поддерживать достойный уровень жизни, и соответственно выстраивать социальную политику. А вместо этого нам предлагают исходить из «средней температуры по больнице», абстрактной величины, от которой ни жарко, ни холодно. Никакого полезного результата в социально-экономическом развитии страны такая методика не даст. Все это только позволит чиновникам подменить реальную борьбу с бедностью манипуляциями со статистикой», — уверен Миронов.

Он также возмущен тем, что новая методика создавалась правительством, по сути, в секретном режиме, без обсуждения с общественностью, депутатами — что абсолютно недопустимо, когда речь идет об основах социально-экономической политики.

«Откуда чиновники взяли свою методику, с кем они советовались — неизвестно. Похоже, что ни с кем, все это результат какого-то междусобойчика в недрах самого правительства. Но в решении вопросов, от которых зависит жизненный уровень миллионов россиян, это совершенно неприемлемый подход», — указал парламентарий.

Фракция «Справедливой России» предлагает правительству не выдумывать велосипед, не устраивать революционную ломку, а, как это и планировалось, пересмотреть состав потребительской корзины, с тем, чтобы в реальной жизни, а не на бумаге повысить благосостояние граждан, заключил Миронов.

Правительство РФ одобрило представленный Минтрудом новый подход к установлению прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ).

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