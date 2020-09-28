Иркутск, , 09:45 — REGNUM Задержанный сегодня СКР сын экс-губернатора Приангарья Андрей Левченко не раз становился фигурантом судебных разбирательств, начиная с управляемой им «Стальконструкции» и заканчивая печально известной компанией «Звезда», чье руководство, равно как и самого Левченко-младшего, обвиняют в махинациях с ремонтом лифтов. Телеграм-канал PRiangarskie рассуждает, как данная ситуация может отразиться на судьбе отставного губернатора Приангарья Сергея Левченко.

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В частности, отмечается вероятность того что, должность главы фракции КПРФ досталась Левченко-младшему не только в силу родственных связей со своим знаменитым отцом, а еще и потому, что он являлся одним из теневых финансистов компартии.

«В этой истории есть ряд интересных совпадений. После смерти от коронавируса депутата Госдумы Вахи Агеева у КПРФ освободился один депутатский мандат, который, учитывая складывающуюся в партии ситуацию, должен был достаться не кому иному, как Сергею Левченко. С одной стороны, мандат до весны — не такая уж и привилегия, с другой — это какое-никакое возвращение на политический олимп.

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Что для страдающего манией величия Сергея Левченко немаловажно. Кроме того, давно известно о том, что Левченко-старший рассматривают в качестве возможной альтернативы верховного вождя коммунистов Геннадия Зюганова. Однако подобный выбор устраивает далеко не всех, так как за четыре года своего губернаторства Левченко зарекомендовал себя как крайне токсичную и властолюбивую личность.

Поэтому не удивимся, если во внутриполитическом блоке РФ созрело желание замкнуть этого политика в регионе, подальше от Москвы. Подписка о невыезде в связи с уголовным преследованием сына — отличный повод для этого. Главное, вовремя», — рассуждает автор публикации в PRiangarskie.

Напомним, Андрей Левченко является депутатом Законодательного собрания Иркутской области. Родился в 1982-м году в Ангарске, свою трудовую деятельность начал в 2004-м году в должности мастера строительных и монтажных работ на иркутском участке ЗАО «Стальконструкция», но уже в 2011-м году стал генеральным директором данного предприятия, и работает там по сей день.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 сентября, правоохранители по подозрению в мошенничестве задержали сына экс-губернатора Приангарья Андрея Левченко. Год назад в рамках данного уголовного дела был задержан глава компании «Звезда» Олег Хамуляк. По данным следствия, в результате махинаций с масштабным ремонтом лифтов пострадали жители десятков многоквартирных домов в Ангарске, Усть-Илимске и Усолье-Сибирском.

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