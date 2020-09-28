Москва, , 09:42 — REGNUM Сегодня, 28 сентября, открывается двухдневный VII Форум регионов России и Белоруссии, который пройдет в режиме видеоконференции.

Центральной темой форума станет сохранение исторического наследия Великой Победы в качестве основы развития социально-экономических и духовных связей народов двух стран.

Ранее глава комитета Совета Федерации РФ по регламенту Вячеслав Тимченко заявил, что участники форума с российской стороны будут работать по видеосвязи из здания Совфеда РФ.

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