Пекин, , 09:49 — REGNUM Ограничительные меры против генерального консула США в Гонконге и его заместителей ввели власти КНР, отвечая на аналогичное решение Вашингтона по отношению к китайским дипломатам. Об этом сообщает 28 сентября газета South China Morning Post.

Отныне глава американской дипмиссии или замещающие его лица должны получить специальное разрешение Комиссариата МИД КНР в Гонконге, чтобы провести встречи с местными чиновниками, представителями политических партий, университетских кругов и общественностью.

Требование распространяется на официальные и неформальные контакты, включая общение посредством видеоконференций.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября госсекретарь США Майкл Помпео объявил о введении ограничений на деятельность китайских дипломатов на территории США. Теперь без разрешения Госдепартамента китайские дипломаты не могут посещать кампусы университетов и встречаться с представителями местных властей. Китайский МИД предупредил 11 сентября о подготовке ответных ограничительных мер.