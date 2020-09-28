Париж, , 09:44 — REGNUM Соратник лидера крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на выборах 2017 года Николя Дюпон-Эньян заявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах 2022 года во Франции.

Выступая в воскресенье, 27 сентября, на телеканале RTL, лидер партии «Вставай, Франция!» Дюпон-Эньян заявил, что станет одним из кандидатов на пост президента на выборах 2022 года, чтобы «у жителей Франции был выбор».

«80% граждан нашей страны не хотят дуэли Макрон — Ле Пен, предпосылки для которой возникают сейчас… Я стану кандидатом, потому что я хочу убедить жителей Франции, что это не неизбежность, что во Франции может быть другая жизнь», — добавил он.

Политик уже выставлял свою кандидатуру на президентских выборах 2012 и 2017 годов. В 2017 году он набрал 4,7% голосов в первом туре и затем присоединился к кампании Марин Ле Пен.

Напомним, ранее мэр города Гренобль и видный деятель партии «Европа Экология Зеленые»Эрик Пиоль заявил в ходе интервью телеканалу BFM TV, что объявит о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах во Франции после выборов в региональные советы, то есть весной 2021 года.

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