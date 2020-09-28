Баку, 28 сентября 2020, 09:36 — REGNUM О взятии ряда важных стратегических высот возле села Талыш в Нагорном Карабахе, где с 27 сентября произошло обострение конфликта на армяно-азербайджанской границе, сообщает 28 сентября пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
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"Подразделения азербайджанской армии, продвигаясь с высот и выгодных позиций, освобожденных от ВС Армении, продолжают контрнаступление с целью закрепления достигнутого успеха. Занято несколько выгодных высот вокруг села Талыш», — говорится в сообщении пресс-службы.
Также, как утверждает азербайджанская сторона, противник понес при этом «большие потери».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что информация Азербайджана о гибели более 550 армянских военнослужащих не соответствует действительности.