Баку, , 09:36 — REGNUM О взятии ряда важных стратегических высот возле села Талыш в Нагорном Карабахе, где с 27 сентября произошло обострение конфликта на армяно-азербайджанской границе, сообщает 28 сентября пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

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"Подразделения азербайджанской армии, продвигаясь с высот и выгодных позиций, освобожденных от ВС Армении, продолжают контрнаступление с целью закрепления достигнутого успеха. Занято несколько выгодных высот вокруг села Талыш», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также, как утверждает азербайджанская сторона, противник понес при этом «большие потери».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что информация Азербайджана о гибели более 550 армянских военнослужащих не соответствует действительности.