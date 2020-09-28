Москва, , 09:30 — REGNUM Министерство обороны России проведет с 28 сентября по 2 октября наблюдательный полет над Финляндией в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что наблюдательный полет пройдет с аэродрома Хельсинки-Вантаа на российском самолете наблюдения Ан-30Б.

Максимальная дальность полета самолета составит 1,4 тыс. км, он будет лететь по согласованному с Финляндией маршруту.

Как сообщало ИА REGNUM, Договор по открытому небу, который Россия ратифицировала в 2001 году, предполагает эпизодические взаимные облеты территорий стран-участниц для увеличения доверия и открытости стран в сфере вооружений и военной деятельности. Ранее Вашингтон заявил о готовящемся выходе из договора из-за якобы имевших место со стороны Москвы нарушений.

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