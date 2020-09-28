Ереван, , 09:30 — REGNUM Боевые действия в Нагорном Карабахе не прекращались ночью 28 сентября. Такое сообщение официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян опубликовал в социальной сети Facebook.

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«Ночью боевые действия продолжались, наши ВС добились значительных успехов», — написал он.

Затишья нет, идут боевые действия, местами работает артиллерия, добавил он. ПРи этом Ованнисян опроверг данные о потерях Армении, которые приводит азербайджанская сторона.

Армянский единый информационный центр при правительстве Армении сообщил 28 сентября, что Нагорно-Карабахская республика потеряла в боях 31 военного.

Как сообщало ИА REGNUM, бои ожесточённые бои между армянскими силами и вооруженными силами Азербайджана начались в Нагорном Карабахе утром 27 сентября.