Махачкала, , 09:41 — REGNUM Кадровые изменения произошли в руководстве двух органов исполнительной власти Дагестана: в министерстве промышленности и торговли и министерстве энергетики. Соответствующие распоряжения, подписанные премьер-министром республики Артемом Здуновым, опубликованы на сайте правительства региона.

Так, у главы минэнерго Дагестана появилось три новых заместителя: Рашид Мурзаев, бывший начальник управления экономического развитии администрации Махачкалы Хаджимурад Исрапилов и один из победителей проведенного в 2019 году регионального кадрового конкурса Батыр Амиралиев. Последний также стал начальником управления нефтяного комплекса.

Кроме того, Арслан Арсланов освобожден от должности первого заместителя министра промышленности и торговли Дагестана. В документе отмечается, что он покинул пост по собственному желанию.

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Напомним, министерство промышленности и энергетики Дагестана в июле было переименовано в министерство промышленности и торговли. Ему были передана часть функций агентства по предпринимательству и инвестициям республики и минэкономразвития региона. Также было образовано министерство энергетики Дагестана, которому достались функции в сфере энергетики минпромторга республики.