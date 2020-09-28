Москва, , 09:25 — REGNUM Военные инспекционные группы из Германии и Дании наблюдали за ходом учений «Кавказ-2020», которые проходили на территории России. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

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В военном ведомстве уточнили, что наблюдения за ходом стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» в период с 21 по 26 сентября представителями иностранных государств осуществлялись «в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности».

Иностранные инспекторы получили возможность наблюдать за практической деятельностью войск на военных полигонах Южного военного округа: «Капустин Яр», «Прудбой» и «Ашулук» и совершить вертолётные облеты инспектируемых районов. Также им была предоставлена информация об участии российских военнослужащих в проводимом учении и задачах, решаемых ими совместно с военнослужащими вооружённых сил Армении. Белоруссии, Узбекистана, Мьянмы, Китая и Пакистана.

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По итогам инспекционных мероприятий руководители иностранных инспекционных групп отметили, РФ в полном объёме выполнила свои обязательства в рамках Венского документа 2011 года, тем самым «продемонстрировав приверженность к выполнению своих международных обязательств в области контроля над вооружениями».

Кроме того, в этот же период совместная миссия Германии, Франции и Румынии на румынском самолёте наблюдения Ан-30 выполнила наблюдательный полёт над территорией РФ, который состоял из четырёх участков, общая дальность которых превышала 5 000 км.

Как сообщало ИА REGNUM, учения «Кавказ-2020» проходили с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Чёрном и Каспийском морях. Участие в них приняли почти 80 тыс. человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тыс. военных шести зарубежных стран — Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.

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