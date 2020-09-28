Новосибирск, , 09:24 — REGNUM Председателем совета депутатов Новосибирска VII созыва вновь стал Дмитрий Асанцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в горсовете.

Асанцев был повторно избран наибольшим числом голосов, уточнили в городском парламенте.

«Благодарю за оказанное мне доверие, и, со своей стороны считаю, что прежде всего нужно стремиться к конструктивной работе, критика абсолютно необходима, она уместна, и без неё нет развития, но, хочу сказать, за критикой должны предлагаться эффективные, способные к жизни решения», — подчеркнул избранный председатель горсовета Новосибирска.

Должность вице-спикера за собой сохранил Евгений Яковенко, ещё два места заняли Антон Тыртышный и Николай Тямин.

Отметим, что в 2020 — 2025 гг. интересы горожан будут представлять 50 депутатов, избранных по одномандатным округам.