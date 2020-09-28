Вашингтон, , 09:09 — REGNUM Демократы в США сотрудничали с Россией для того, чтобы организовать слежку за его штабом во время выборной кампании в 2016 году. Такое мнение на пресс-конференции высказал глава Белого дома Дональд Трамп.

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Американский лидер напомнил о текстовых сообщениях и электронных письмах сотрудников ФБР, которые следили за штабом Трампа и выражали поддержку его сопернице на выборах Хиллари Клинтон.

«Это полностью доказывает, что они шпионили за нашей кампанией, хотели совершить переворот», — подчеркнул Трамп, добавив, что об этом знали все, включая кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена.

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«Национальный комитет Демократической партии, демократы сотрудничали с Россией», — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что сын Джозефа Байдена Хантер Байден получил 3,5 млн от жены бывшего мэра Москвы Елены Батуриной. Глава Белого дома расценил эти события как «самый большой скандал в истории страны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент СШа Дональд Трамп заявлял, что в слежке за его предвыборной кампанией участвовало большое количество людей и всех виновников поймали с поличным. При этом в опубликованном в декабре 2019 года докладе о расследовании министерства юстиции США отмечено, что слежка ФБР за избирательной кампанией Трампа была необоснованной.

Трамп уверен, что подобные действия были «попыткой свержения правительства».