Вашингтон, 28 сентября 2020, 09:09 — REGNUM Демократы в США сотрудничали с Россией для того, чтобы организовать слежку за его штабом во время выборной кампании в 2016 году. Такое мнение на пресс-конференции высказал глава Белого дома Дональд Трамп.
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Американский лидер напомнил о текстовых сообщениях и электронных письмах сотрудников ФБР, которые следили за штабом Трампа и выражали поддержку его сопернице на выборах Хиллари Клинтон.
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Он добавил, что сын Джозефа Байдена Хантер Байден получил 3,5 млн от жены бывшего мэра Москвы Елены Батуриной. Глава Белого дома расценил эти события как «самый большой скандал в истории страны».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент СШа Дональд Трамп заявлял, что в слежке за его предвыборной кампанией участвовало большое количество людей и всех виновников поймали с поличным. При этом в опубликованном в декабре 2019 года докладе о расследовании министерства юстиции США отмечено, что слежка ФБР за избирательной кампанией Трампа была необоснованной.
Трамп уверен, что подобные действия были «попыткой свержения правительства».