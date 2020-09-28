Ереван, , 09:08 — REGNUM Информация Азербайджана о гибели более 550 армянских военнослужащих не соответствует действительности. Об этом заявил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

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«Информация азербайджанской стороны о потерях наших войск не соответствует действительности», — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, текущей ночью боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 сентября в Нагорном Карабахе произошло обострение армяно-азербайджанского конфликта — начались интенсивные боевые действия. Обе стороны сообщают о потерях, в том числе и среди гражданского населения.

Ранее в министерстве обороны Азербайджана заявили, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли более 550 армянских военнослужащих.

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