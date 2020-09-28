Петропавловск-Камчатский, , 19:09 — REGNUM Министерство социального развития и труда Камчатского края разделят на два министерства. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов в ходе оперативного совещания, 28 сентября сообщает пресс-служба краевого правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в структуре регионального правительства появятся министерство социального благополучия и семейной политики, а также министерство труда и кадрового потенциала.

Отмечается, что задачей министерства труда и кадрового потенциала будет являться создание для местных жителей возможности для трудоустройства, самореализации, а также получение востребованных специальностей.

А задачей министерства социального благополучия и семейной политики будет являться создание благополучной семейной политики и благополучного общества.

Ранее сообщалось о том, что 21 сентября, глава региона Владимир Солодов сообщил о старте реформы структуры краевого правительства. Так, число органов исполнительной власти будет сокращено с 37 до 31.

Читайте ранее в этом сюжете: Пять членов правительства Камчатского края покинули свои посты