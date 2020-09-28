28 сентября 2020 | Время чтения 12 мин

Станислав Стремидловский, , 08:55 — REGNUM Папа Римский Франциск молится о мире на Кавказе, передает Vatican News (Ватикан). После чтения молитвы «Ангел Господень» 27 сентября Святейший отец упомянул о столкновениях на Кавказе. «Дорогие братья и сестры, поступают тревожные вести о столкновениях на Кавказе. Я молюсь о мире на Кавказе и прошу конфликтующие стороны предпринять конкретные действия доброй воли и братства, которые могли бы привести к решению проблем не силой оружия, а посредством диалога и переговоров. Помолимся все вместе о мире на Кавказе», — призвал понтифик.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Предстоятель Армянской апостольской церкви католикос Гарегин II сократил свой визит в Италию, где он в Ватикане встретился с папой Франциском, сообщает AsiaNews (Рим, Италия). Католикос сказал, что возвращается на родину, чтобы быть ближе к своему народу в это критическое время. Рано утром 27 сентября вооруженные силы Азербайджана нарушили перемирие и нанесли интенсивный удар по Нагорному Карабаху, населенному в основном армянами. Карабах и Армения объявили чрезвычайное положение и всеобщую мобилизацию для борьбы с азербайджанской агрессией. Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (Анкара является союзником и сторонником шиитского Азербайджана) обвинил Ереван в Twitter в нападении на азербайджанские «гражданские объекты», не упомянув, где это произошло и когда. Москва потребовала от обеих сторон немедленного «прекращения огня» и начала «переговоров между воюющими сторонами». В 2016 году джихадисты из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) появились среди азербайджанских боевиков, которые вошли в карабахские села и совершили массовые убийства, обезглавливали и калечили трупы, создав опасный прецедент задействования иностранных исламских террористов на Кавказе. По мнению армян, Турция стала дестабилизирующей силой в Восточном Средиземноморье. Анкара вовлечена в вооруженные конфликты в Ираке, Сирии, Ливане, Ливии, на Кипре, а также угрожает Греции и Египту. Поддерживая Азербайджан против Армении, Турция обвинила армян в том, что они представляют собой «угрозу стабильности Кавказа».

Христиане в Курдистане стали жертвами налетов турецкой авиации, что «связано с происламской политикой Эрдогана», пишет Polonia Christiana (Краков, Польша). С начала сего года от авианалетов ВВС Турции пострадали не менее 25 христианских деревень на севере Ирака. Пожары после бомбежек уничтожили имущество людей. Многие погибли только потому, что находились поблизости от районов, контролируемых Рабочей партией Курдистана, чьи отряды являются целью Анкары. «Турки бомбят наши горы, чтобы убить сепаратистов. Однако они убивают и обычных курдов, даже безоружных», — говорит отец Самир Юсеф из Амадии. Он подозревает, что в задачи авианалетов входит не только разгром курдских сепаратистов, но и уничтожение христиан. «Христианские деревни подвергаются более интенсивным бомбардировкам, что связано с националистической и происламской политикой Эрдогана», — сказал отец Самир. По мнению многих экспертов, Анкара также пытается вынудить местных жителей покинуть районы, чтобы там создать турецкие базы, с которых можно было бы проводить наземные операции.

Анкавская благотворительная ассоциация (АСА), основанная халдейским архиепископом Эрбиля Башаром Вардой, получила от США чек на 2,5 миллиона долларов, информирует Agenzia Fides (Ватикан). АСА занимается оказанием помощи христианам-беженцам, которые в 2014 году покинули свои дома в Мосуле и деревнях равнины Ниневия перед наступлением боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и укрылись в Иракском Курдистане. На церемонии вручения гранта, которая прошла в пригороде Эрбиля, присутствовали Варда и генеральный консул США в Ираке Роб Уоллер. Предоставление финансирования состоялось после встречи несколько недель назад архиепископа с послом США в Ираке Мэтью Толлером. На сегодня около 2500 христианских семей живут в тяжелых условиях в Иракском Курдистане, и они, похоже, не желают возвращаться в свои дома.

Армяне, сирийцы, греки стали главными объектами ненависти в турецких СМИ, рассказывает AsiaNews (Рим, Италия). Об этом говорится в исследовании, которое подготовил и опубликовал Фонд Гранта Динка. Главный редактор газеты Agos Динк был застрелен 19 января 2007 года молодым человеком в возрасте 18 лет. Жизненным кредо убитого было сделать Турцию страной, уважающей меньшинства. Опираясь на его наследие, фонд ежегодно публикует доклад о «разжигании ненависти». В тексте, опубликованном на днях, анализу подвергли статьи, вышедшие в 2019 году во всех национальных турецких газетах и около 500 региональных изданиях. Большая часть публикаций, содержащих «ненавистнические высказывания», появилась на страницах Yeniçağ, Yeni Akit и Diriliş Postası. В докладе говорится, что в прошлом году ежедневно в свет выходило по меньшей мере 17 статей, разжигающих вражду к религиозной и национальной самобытности примерно 80 этнических групп.

Посол США по особым поручениям по международной религиозной свободе Сэм Браунбэк, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, предостерег правительства от использования пандемии коронавируса для подавления религиозных меньшинств, передает National Catholic Register (Айрондэйл, США). В своей речи он отметил, что Вашингтон настоятельно призвал иностранные власти не делать из меньшинств «виновников» распространения вируса и не вводить ненужные ограничения на доступ к богослужениям. Посол также выразил обеспокоенность в связи с расширением использования различных технологий для ограничения свободы вероисповедания. Особое внимание Браунбэк уделил «злоупотреблениям» против мусульман-рохинджа в Мьянме, а также массовым задержаниям уйгуров и казахов в китайской провинции Синьцзян.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь подчеркнул настойчивое требование Пекина не признавать Тайвань суверенным государством в ответ на вопрос об отношениях властей острова с Ватиканом, сообщает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Святой престол сохраняет дипломатические отношения с Тайванем. Этот вопрос постоянно обсуждается в ходе переговоров о возобновлении отношений между Китаем и Ватиканом. По некоторым данным, Святой престол готов пойти на изменения своей политики в отношении острова, хотя и заверил Тайвань, что его соглашение с Пекином касается религии, а не глобальной политики. Гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на источник в Ватикане написала, что Ватикан готов даже перенести свое посольство с острова на материк. Этот шаг может последовать в ближайшее время, если правительство КНР будет более открытым и восприимчивым к Католической церкви.

UCA News (Гонконг, Китай) анализирует, почему США недовольны сделкой Ватикана с Китаем. Недавно госсекретарь Майк Помпео перешел в наступление и опубликовал статью в американском христианском издании First Things. Он осудил «ужасающие» преследования верующих в Китае. «Ватикан поставит под угрозу свой моральный авторитет, если возобновит соглашение», — добавил он в своем блоге в Twitter. Тысячи консервативных католиков в США, недовольные политикой папы Франциска, также выступают против сделки с Китаем. Возможно, что Дональд Трамп стремится заполучить их голоса на президентских выборах. Ватикан был удивлен комментариями Помпео, который должен вскоре посетить Святой престол. Австралийский архиепископ Марк Кольридж говорит, что это является «попыткой надавить на Ватикан» в интересах «сомнительной внутренней избирательной повестки», которую разыгрывают и на международной арене. Ватикан не намерен отказываться от прорыва с Пекином, заработанного с таким трудом, хотя и признает, что временное соглашение о назначении епископов не положил конец религиозным преследованиям в Китае. Но Святой престол не может отказаться от сделки, заключенной после трех десятилетий переговоров. Что касается администрации Трампа, то очевидно, что она преследует внутриполитические интересы, когда критикует соглашение между Ватиканом и Пекином.

Crux (Денвер, США) пытается объяснить молчание Святого престола относительно «Соглашения Авраама», заключенного между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами с Бахрейном о нормализации отношений. Во-первых, в США сейчас идет избирательная кампания. Без сомнения, Трамп будет использовать соглашение как аргумент в пользу его переизбрания. Все, что Ватикан может сказать, хваля сделку или критикуя, немедленно будет использовано в политических целях. Между тем Святой престол предпочитает, чтобы его не втягивали во внутренние дебаты, и делает все, чтобы избежать такого. Во-вторых, Ватикан определенно хочет мира на Ближнем Востоке, но «Соглашение Авраама» — это не совсем его план. Святой престол является давним сторонником решения о «двух государствах», что означает суверенитет для палестинцев, безопасность для Израиля и особый международный статус для святых мест. По мнению многих наблюдателей, «Соглашение Авраама» по факту задвигает палестинцев в сторону. Заключаются частные сделки с арабскими государствами, где Палестина не присутствует. Примечательно также, что церемония подписания сделки состоялась за три дня до того, как Помпео публично упрекнул папу Франциска и Святой престол в том, что они не оказывают более жесткого давления на Китай за нарушения религиозной свободы. Это может стать еще одной причиной, по которой Ватикан не склонен из кожи вон лезть, чтобы оказать госсекретарю услугу.

Мальтийская служба помощи обеспокоена блокадой гуманитарной помощи в Белоруссии, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). Как говорит представитель службы в Минске Михаэль Дэмен, «сотрудникам гуманитарных организаций становится все труднее доставлять помощь в страну», а ведь на носу зима. Ужесточились требования, распределители посылок должны отписывать, кому они дают медицинские маски, еду или что-либо другое. «Кроме того, людям, которые живут в районах возле Польши, запрещено оттуда везти с собой еду в Белоруссию», — говорит Дэмен. Если граница останется полностью закрыта, зимой можно ожидать катастрофы.

Десять белорусов, поступивших в польский Католический университет Люблина в этом году, освобождены от платы за обучение, фонд Иоанна Павла II предоставил им стипендии и жилье, пишет Catholic.by (Минск, Белоруссия). Обучение начнется с 1 октября. Помимо упомянутых десяти человек, у остальных есть «карта поляка», дающая право на бесплатное образование. Всего в Католическом университете Люблина учатся 100 белорусов. Чаще всего они чаще всего выбирают такие направления, как психология, информатика, социология, менеджмент, международные отношения.

Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук принял министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруских, рассказывает Информационный ресурс УГКЦ (Киев, Украина). В ходе разговоре министр выразил уважение УГКЦ и «ее ролью в обществе, в частности в то время, когда Украина была беззащитна перед врагом в 2013 году. Тогда гражданское общество встало на защиту Украины. А сегодня, по его словам, государство должно сделать все, чтобы обороноспособность Украины росла». Со своей стороны Шевчук поблагодарил Уруских за визит и знакомство. Глава униатов изложил ему основные моральные принципы учения Церкви об обязанности гражданина защищать свое государство, а затем обратил внимание на определенные правила отношения христиан к оружию как таковому.

Генеральный викарий архиепархии Божией Матери в Москве отец Кирилл Горбунов выступил против обязательной аттестации духовенства, получившего образование за рубежом, передает Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). В интервью РИА Новости он выразил уверенность в том, что в учебных заведениях Католической Церкви не навязывают экстремистские идеи. Ранее комитет Государственной думы России по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» к принятию в первом чтении, которое запланировано на 22 сентября. Среди прочего он предусматривает для священнослужителей и «персонала религиозных организаций», которые получили духовное образование за рубежом, обязательную переаттестацию в российских учебных заведениях, иначе они не смогут заниматься преподавательской и религиозной деятельностью. Эта норма вызвала негативную реакции со стороны российских буддистов, которые традиционно получают духовное образование за рубежом. Также свою озабоченность в связи с законопроектом выразили некоторые мусульманские, еврейские и протестантские организации. «Мы согласны, что священнослужители, приезжающие служить в Россию, должны быть знакомы с историей, культурным и религиозным наследием России и не должны проповедовать экстремистские идеи. Однако пока не нарушается закон, следить за этим — дело самих конфессий», — сказал отец Кирилл. По его словам, попытка государства регулировать этот процесс «не даст эффективных решений, но приведет к трудноразрешимым противоречиям», судя по отзывам конфессий на законопроект. «Кто и по какой программе будет проводить аттестацию священников — специалистов высокого класса, имеющих ученые степени всемирно известных университетов?» — спросил он. Генеральный викарий обратил внимание на то, что «система образования в Католической церкви строго унифицирована» и «можно не опасаться того, что в каком-то учебном заведении студентам навязывают экстремистские взгляды».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».