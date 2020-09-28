Берлин, , 08:55 — REGNUM Победа президента США Дональда Трампа на ноябрьских выборах может привести к распаду трансатлантического альянса, заявил председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген, 28 сентября сообщает европейская версия американского издания Politico.

«Нынешняя американская администрация руководствуется логикой наказания всякий раз, когда другие не подчиняются», — отметил Рёттген. — На этой основе невозможно построить партнерство».

В результате такого подхода окажется, уверен немецкий политик, что способность Вашингтона быть международным лидером будет в еще большей мере подорвана. Так, государство, которое «внутренне разделено и полно ненависти», в определенный момент потеряет способность оказывать влияние на ход международных событий, а образовавшийся же вакуум заполнят другие державы.

В свою очередь, Реттген отметил, что положительным развитием событий могла бы стать победа кандидата-демократа Джо Байдена, который стал бы строить партнерские отношения с союзниками США на основе рационального мышления и сотрудничества.

«Новая американская администрация поймет, что цель должна заключаться не в том, чтобы навязать американскую позицию Германии или странам Европы вообще, а скорее в том, чтобы найти новое разделение труда», — сказал он. — Обе стороны должны внести свой вклад».

По его словам, одним из направлений будет Китай. В то время как с оценкой администрации Трампа Китая как долгосрочной системной угрозы согласны представители обеих партий в Вашингтоне, в ЕС дело обстоит иначе. Рёттген выразил оптимизм по поводу того, что стратегия трансатлантического Китая, которую не признают в администрации Трампа, может стать реальностью при Байдене.