Берлин, 28 сентября 2020, 08:55 — REGNUM Победа президента США Дональда Трампа на ноябрьских выборах может привести к распаду трансатлантического альянса, заявил председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген, 28 сентября сообщает европейская версия американского издания Politico.
В результате такого подхода окажется, уверен немецкий политик, что способность Вашингтона быть международным лидером будет в еще большей мере подорвана. Так, государство, которое «внутренне разделено и полно ненависти», в определенный момент потеряет способность оказывать влияние на ход международных событий, а образовавшийся же вакуум заполнят другие державы.
В свою очередь, Реттген отметил, что положительным развитием событий могла бы стать победа кандидата-демократа Джо Байдена, который стал бы строить партнерские отношения с союзниками США на основе рационального мышления и сотрудничества.
По его словам, одним из направлений будет Китай. В то время как с оценкой администрации Трампа Китая как долгосрочной системной угрозы согласны представители обеих партий в Вашингтоне, в ЕС дело обстоит иначе. Рёттген выразил оптимизм по поводу того, что стратегия трансатлантического Китая, которую не признают в администрации Трампа, может стать реальностью при Байдене.