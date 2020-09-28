Берлин, , 08:55 — REGNUM Правительству Германии не следует открыто поддерживать идею вступления Украины в Евросоюз и НАТО, чтобы сохранить её нейтралитет. С таким заявлением выступили депутаты бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ)». Об этом 28 сентября сообщает RT.

«Немецкий бундестаг призывает федеральное правительство сохранить нейтралитет Украины, то есть, по возможности, высказываться против принятия страны в Европейский союз и НАТО», — сказано в заявлении.

По словам депутатов, попытки поставить Украину перед выбором между Западом и Россией оборачиваются расколом страны. В качестве примера приведено подписанное Украиной в 2014 году Соглашение об ассоциации с ЕС.

Парламентарии отметили, что, несмотря на плохие отношения между Киевом и Москвой, страны остаются «связаны друг с другом в культурном, религиозном, языковом, экономическом и этническом плане».

Представители АдГ призвали власти Германии и Евросоюза развивать общую интеграцию Украины и России в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что 6 октября 2020 года в Брюсселе состоится 22-й саммит ЕС — Украина.

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