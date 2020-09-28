Берлин, 28 сентября 2020, 08:55 — REGNUM Правительству Германии не следует открыто поддерживать идею вступления Украины в Евросоюз и НАТО, чтобы сохранить её нейтралитет. С таким заявлением выступили депутаты бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ)». Об этом 28 сентября сообщает RT.
По словам депутатов, попытки поставить Украину перед выбором между Западом и Россией оборачиваются расколом страны. В качестве примера приведено подписанное Украиной в 2014 году Соглашение об ассоциации с ЕС.
Парламентарии отметили, что, несмотря на плохие отношения между Киевом и Москвой, страны остаются «связаны друг с другом в культурном, религиозном, языковом, экономическом и этническом плане».
Представители АдГ призвали власти Германии и Евросоюза развивать общую интеграцию Украины и России в ЕС.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что 6 октября 2020 года в Брюсселе состоится 22-й саммит ЕС — Украина.
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