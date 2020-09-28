Ташкент, , 08:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Узбекистана призвало Азербайджан и Армению к прекращению боевых действий и началу дипломатических переговоров, сообщили в пресс-службе узбекистанского МИД.

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Внешнеполитическое ведомство Узбекистана выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности между Арменией и Азербайджаном. Ташкент отметил необходимость укрепления дружбы, добрососедства и взаимного доверия на пространстве СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила обеспокоенность в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе.