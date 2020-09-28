Екатеринбург, , 08:53 — REGNUM Законодательное собрание Свердловской области признало действительными подписи под «народной инициативой» о возвращении прямых выборов мэров в регионе. Об этом заявил глава инициативной группы, депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков.

По словам парламентария, лишь 1300 подписей из собранных активистами 13 тысяч были отбракованы. Это значит, что документ преодолел необходимый барьер, и позже законопроект рассмотрят депутаты, передаёт интернет-газета Znak.

Инициаторы предлагают вернуть жителям Свердловской области право выбирать глав своих муниципалитетов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти региона не поддержали идею прямых выборов мэров. По словам вице-губернатора Сергея Бидонько, руководство региона поддерживают систему избрания глав местными думами.

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