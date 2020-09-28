Петропавловск-Камчатский, , 08:52 — REGNUM Сразу несколько членов правительства Камчатского края покинули свои посты в регионе. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба правительства региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, губернатор Камчатского края Владимир Солодов на оперативном совещании поблагодарил коллег за их труд на благо региона.

Отмечается, что врио первого вице-губернатор Камчатского края Ирина Унтилова покинула свой пост, который она занимала с 2015 года, в связи с выходом на пенсию.

Врио заместителя председателя правительства, который временно исполнял обязанности министра специальных программ и по делам казачества Сергей Хабаров покинул свой пост в связи со сменой места работы. Пост министра он занимал с 2008 года, а в 2014-м был назначен зампредом правительства края.

Помимо этого, губернатор региона принял решение том, что после выхода из отпуска перейдет на другую работу врио министра здравоохранения Елена Сорокина, которая проработала на этой должности свыше полутора лет.

Врио министра культуры Светлана Айгистова, которая занимала свой пост с 2011 года, также покинула его. Состав правительства покинул и врио вице-губернатора Камчатского края Дмитрий Латышев, который работал в этой должности с 2015 года.

Ранее сообщалось о том, что 21 сентября глава региона Владимир Солодов сообщил о запуске реформы структуры правительства Камчатского края. Так, количество органов исполнительной власти сокращается с 37 до 31. Кроме этого, уменьшается число вице-губернаторов и упраздняется должность вице-губернатора по работе в Москве.

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