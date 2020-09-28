Ереван, 28 сентября 2020, 08:46 — REGNUM Международное сообщество должно незамедлительно вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе. С таким призывом выступил футболист «Ромы» и капитан сборной Армении Генрих Мхитарян.
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https://twitter.com/HenrikhMkh/status/1310167775961325568
Мхитарян добавил, что о крупномасштабном наступлении армии Азербайджана на Нагорный Карабах, «направленном против гражданского населения Степанакерта и прилегающих районов», он узнал утром, сразу после пробуждения.
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Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 сентября в Нагорном Карабахе произошло обострение армяно-азербайджанского конфликта — начались интенсивные боевые действия. Обе стороны сообщают о потерях, в том числе и среди гражданского населения. По данным Баку, в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли более 550 армянских военнослужащих. В Армении заявили о гибели почти около 200 азербайджанских военных.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что вооружённые силы Армении нарушили режим прекращения огня, обстреляв азербайджанские позиции вдоль линии соприкосновения из крупнокалиберного оружия, миномётов и артиллерии. В свою очередь, по его словам, азербайджанская сторона «приняла соответствующие меры противодействия ВС Армении в рамках права на самооборону».