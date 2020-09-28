Вашингтон, , 08:46 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил средства массовой информации в разыгрывании «религиозной карты», чтобы не допустить выдвижения Эми Барретт на должность судьи Верховного суда.

«The New York Times написали, что её (Барретт) вероисповедание не соответствует американским ценностям, она католичка. Так говорить отвратительно. Они разыгрывают религиозную карту», — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть на освободившийся после смерти Рут Бейдер Гинзбург пост члена Верховного суда Эми Кони Барретт.

Барретт известна своей консервативной позицией, а также пользуется поддержкой лидера республиканцев в Сенате. В настоящее время она занимает должность судьи апелляционного суда седьмого округа США.

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