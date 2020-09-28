Сеул, , 08:47 — REGNUM Уровень поддержки политики президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина продолжает сокращаться. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведенного с 21 по 25 сентября среди 2511 человек, уровень поддержки составил 44,7%, что на 1,7% меньше по сравнению с прошлой неделей.

Не одобряют деятельность президента 51,5% респондентов, что на 1,4% выше, по сравнению с опросом, проведенным неделей ранее.

Уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» составил 34,1%, партии Сила народа — 28,9%, Открытой демократической партии — 6,2%, Народной партии — 5,8%, партии Справедливости — 5,3%.