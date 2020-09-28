Оренбург, , 08:42 — REGNUM Бывший вице-губернатор Оренбургской области и действующий секретарь областного отделения «Единой России» Олег Димов возглавил совет директоров банка «Оренбург», сообщает портал Урал56.Ру.

Ранее пост председателя советов директоров оренбургского банка занимала заместитель министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей региона Елена Здорова.

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Напомним, Олег Димов в 2019 года досрочно сложил полномочия депутата и вице-спикера Заксобрания и перешёл на работу в правительство Оренбуржья. Должность вице-губернатора, министра региональной и информационной политики Димов занимал почти до августа 2020 года. Этот пост с 24 июля занимает Игорь Сухарев, который досрочно сложил полномочия депутата Госдумы РФ.

Комментируя отставку Димова, в реготделение партии «Единая Россия» подчеркнули, чтоОлег Димов сосредоточится на партийной работе.

Стоит отметить, в Банк Оренбург изначально являлся филиалом банка развития электроэнергетики «Электробанк». В 1995 на базе филиала «Электробанка» создано самостоятельное региональное кредитно-финансовое учреждение «Ортэкбанк». В 2001 году администрация Оренбургской области приобрела контрольный пакет акций «Ортэкбанка», наделив его статусом Оренбургского областного банка. Тогда же у него появилось новое название — «Оренбург».

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