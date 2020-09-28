Джакарта, , 08:28 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди утверждает, что многосторонность по-прежнему является лучшим решением в борьбе с пандемией, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

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«В разгар пандемии и неопределенной глобальной ситуации все страны несут ответственность за то, чтобы быть частью решения по достижению мира, стабильности и взаимного процветания», — заявила министр иностранных дел Ретно Марсуди на встрече министров альянса за многосторонность.

«Многосторонность — лучший и единственный способ противостоять текущим глобальным вызовам», — пояснила глава МИД Индонезии, подчеркнув при этом успех многосторонности в борьбе с колониализмом, терроризмом, борьбе со стихийными бедствиями и поддержании мира.

Известно, что заседание альянса за многосторонность проводилось на полях 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН под председательством министров иностранных дел Германии и Франции. В нём приняли участие более 60 министров иностранных дел из разных стран. Главной темой встречи стало укрепление многостороннего сотрудничества в борьбе с COVID-19.

«Альянс за многосторонность должен быть катализатором, обеспечивающим реальное воздействие механизма многосторонности. Не только обеспечение доступа государства к вакцинам по доступным ценам во время пандемии, но и для решения других проблем, таких как климат, бедность и борьба палестинского народа», — пояснила министр иностранных дел Индонезии.

Напомним, альянс за многосторонность — это неформальный союз, образованный в 2019 году по инициативе Германии и Франции. Альянс нацелен на возобновление глобальных обязательств, основанных на международных правилах и принципах многосторонности.

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