Киев, , 08:30 — REGNUM Причиной гибели 26 курсантов и членов экипажа самолёта Ан-26, разбившегося возле Чугуева Харьковской области, стали псевдореформы вооружённых сил Украины (ВСУ) и бардак во власти. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

«Все истории о реформировании армии, помпезные рассказы о модернизированных ВСУ — разбиваются о такие трагедии. Становится ясно, что это была всего лишь манипуляция и обман. Мы продолжаем стрелять из автоматов Калашникова, ездить на танках, построенных в Советском Союзе, летать на доисторических самолётах, которым по 50 лет. Мы кричим о декоммунизации, но не хотим менять устаревшую технику. И этот сюрреализм забирает человеческие жизни», — рассказал парламентарий.

По его словам, единственным реальным изменением в ВСУ стала новая форма солдат.

Кива отметил, что власти Украины не делают выводов из подобных трагедий:

«Власть может создать десять комиссий, но старые самолёты так и будут стоять в строю, ничего не изменится! Это ещё одно подтверждение того, что в нашей стране бардак. В стране, в армии, в законодательной и исполнительной власти — хаос».

Парламентарий подчеркнул, что власти Украины несут угрозу жизням граждан страны, а также ответственность в трагедии:

«Власть — фиктивная, неспособная и непрофессиональная, и она несёт угрозу человеческим жизням. Разве кто-то не знал, что данный самолёт нельзя эксплуатировать? Гибель ребят на совести власти, которая допустила эту трагедию!»

Напомним, по данным украинского журналиста Юрия Бутусова, разбившийся самолёт Ан-26 переработал 589 лётных часа сверх нормы, но его ресурс, несмотря на это, был продлён.

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