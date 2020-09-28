Киев, 28 сентября 2020, 08:30 — REGNUM Причиной гибели 26 курсантов и членов экипажа самолёта Ан-26, разбившегося возле Чугуева Харьковской области, стали псевдореформы вооружённых сил Украины (ВСУ) и бардак во власти. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, единственным реальным изменением в ВСУ стала новая форма солдат.
Кива отметил, что власти Украины не делают выводов из подобных трагедий:
Парламентарий подчеркнул, что власти Украины несут угрозу жизням граждан страны, а также ответственность в трагедии:
Напомним, по данным украинского журналиста Юрия Бутусова, разбившийся самолёт Ан-26 переработал 589 лётных часа сверх нормы, но его ресурс, несмотря на это, был продлён.
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