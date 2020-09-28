Степанакерт, , 08:22 — REGNUM Новое наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начала армия Азербайджана. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба минобороны Республики.

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Вооружённые силы Азербайджана атаковали Республику Арцах (самоназвание Нагорно-Карабахской республики) по всей линии соприкосновения. Военные применили бронетехнику и артиллерию, в том числе систему «ТОС».

В настоящее время идут ожесточённые бои на всех направлениях линии фронта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о более 30 погибших военнослужащих армии Нагорного Карабаха в результате боёв у линии соприкосновения. Из них 15 человек погибли 27 сентября.

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