Симферополь, , 08:19 — REGNUM С начала текущего года активность беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины у границы Республики Крым сошла на нет, и их место заняли тяжелые беспилотники США типа «Глобал хоук». Об этом 28 сентября сообщил источник в силовых структурах.

Беспилотники Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас на границе с Крымом активность украинских БПЛА сошла на нет после активизации американских дронов в экономической морской зоне полуострова», — приводит его слова РИА Новости.

Также он уточнил, что украинские БПЛА после нескольких провокаций получали «жесткие уроки» — они сбивались, как только пересекали границу России. При этом, как отметил источник, ещё в 2019-м беспилотники Украины проводили регулярные полеты у границ региона с целью провокаций ответа со стороны российской ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября украинское посольство в Великобритании высказало недовольство статьей BBC о крушении Ан-26 под Харьковом, в которой Крым был обозначен как территория России.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 годов на киевском майдане на Украине была незаконно свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, более 96% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.