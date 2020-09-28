Баку, , 07:48 — REGNUM Минобороны Азербайджана заявило об обстреле города Тертер, расположенного у Нагорного Карабаха, со стороны Армении, сообщает пресс-служба ведомства.

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"Начиная с утра 28 сентября подразделения ВС Армении обстреливают город Тертер», — говорится в сообщении.

При этом в Баку предупредили, что против Армении примут «адекватные меры».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября минобороны Азербайджана заявило о крупных потерях Армении в результате военных действий в Нагорном Карабахе. По их данным, армянская сторона потеряла более 550 человек убитыми и ранеными.

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