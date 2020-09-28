Токио, , 07:29 — REGNUM Намерение правительства Японии развивать отношения с Россией в различных областях подтвердил генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като 28 сентября в ходе брифинга в Токио.

Кацунобу Като «Мы придаем важность отношениям с Россией, и изменений в этом нет. Исходя из государственных интересов, мы хотели бы в целом развивать японо-российские отношения в самых широких сферах, включая политику, экономику и культуру, руководствуясь при этом собственными государственными интересами», — уточнил Като.

Также Като отметил, что Токио будет продолжать придерживаться курса на заключение мирного договора с Россией, который позволит решить территориальный вопрос. По словам Като, в настоящее время согласовывается проведение телефонных переговоров с лидерами разных стран, в том числе с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что телефонные переговоры нового премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги и президента РФ Владимира Путина могут состояться 29 сентября.

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