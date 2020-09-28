Ереван, , 07:04 — REGNUM Плановый приём пациентов был прекращён в связи с введением военного положения в больницах Армении. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба минздрава страны.

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Поясняется, что плановый приём пациентов стационарами прекращается. Соответствующий указ подписал, согласно приказу, министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, руководствуясь положением закона о правовом режиме военного положения.

Уточняется, что в больницах будет вестись приём пациентов, нуждающихся в проведении реанимационных мероприятий и неотложной медпомощи. Все остальные пациенты будут выписаны из больниц под амбулаторный контроль.

Напомним, военное положение было введено в Армении 27 сентября в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 550 погибших и раненых военнослужащих армии Армении в результате военных действий в Нагорном Карабахе. Такую информацию о потерях армянской стороны сообщила пресс-служба минобороны Азербайджана.

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