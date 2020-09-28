Москва, , 07:01 — REGNUM КПРФ предлагает ввести мораторий на рост тарифов на услуги ЖКХ, заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

«Сегодня у многих россиян на оплату ЖКУ уходит до 40% семейного бюджета и больше. В Австрии, Венгрии и Польше, например, эти же расходы составляет около 10%, в Швеции — менее 4%. В этой связи КПРФ предлагает ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ, оплата услуг которого должна не превышать 10% семейного бюджета», — отметил Зюганов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство РФ одобрило план повышения тарифов на ЖКХ. Ожидается, что с июля 2021 года тариф на электроэнергию для населения вырастет на 5%, а на газ — на 3%. Кроме того, по плану Минэкономразвития, тариф на пассажирские железнодорожные перевозки увеличится с января 2021 года на 3,7%.

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