Каракас, , 06:36 — REGNUM Возможность использования российских протоколов по лечению COVID-19 поручил рассмотреть президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом глава южноафриканской страны заявил 28 сентября в ходе выступления, которое транслировалось в его Twitter.

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Как сообщил президент Венесуэлы, им была получена информация о разработке российскими специалистами эффективных способов лечения заболевания, вызванного коронавирусом. В связи с этим Мадуро поручил провести анализ российских протоколов лечения COVID-19 вместе с экспертами, российским послом и властями и дать ответ о возможности использования протоколов, а также об их дальнейшей покупке и сертифицировании.

Также глава Венесуэлы сообщил, что в стране приступили к третьей фазе клинических испытаний противовирусного препарата собственного производства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поддержке президентом Венесуэлы Мадуро предложения президента РФ Владимира Путина о проведении международной онлайн-конференции высокого уровня по вопросу кооперации в создании вакцин против нового коронавируса.

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