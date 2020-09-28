Вашингтон, , 06:30 — REGNUM Политконсультант Брэд Парскейл, ранее занимавший должность менеджера предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, был госпитализирован в американском штате Флорида, сообщает газета Sun Sentinel со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что полицейских вызвала супруга Парскейла. Она заявила сотрудникам полиции, что ее муж намерен покончить жизнь самоубийством. Полицейским удалось говорить Парскейла выйти из дома, после чего его госпитализировали.

Газета отмечает, что Трамп убрал Парскейла с должности в июле 2020 года, так как не был доволен его работой. Издание добавляет, что Парсейл неоднократно подвергался критике за то, что на счетах его фирм оказались миллионы долларов США из фонда, выделенного на избирательную кампанию.