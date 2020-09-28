Баку, , 05:35 — REGNUM Более 550 человек убитыми и ранеными потеряла армия Армении в результате военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом 28 сентября заявила пресс-служба минобороны Азербайджана.

Также азербайджанское оборонное ведомство сообщило о потере ВС Армении 22 бронемашин, 15 ЗРК «Оса», 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок и трёх складов с боеприпасами.

Кроме того, минобороны Азербайджана опровергло информацию о потерях в собственной армии, которая была распространена армянской стороной. Как пояснили в минобороны Азербайджана, с помощью ложной информации власти Армении пытаются «снизить обеспокоенность своего населения».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным министерства обороны Армении, в ходе боёв в Нагорном Карабахе погибли около 200 азербайджанских военнослужащих, были уничтожены порядка 30 танков и единиц бронетехники и около 20 беспилотников ВС Азербайджана.

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