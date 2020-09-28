Вашингтон, , 05:14 — REGNUM Власти Ирака были предупреждены администрацией Белого дома о готовности закрыть посольство США в Багдаде, если не будет обеспечено прекращение ракетных обстрелов, которые могут представлять угрозу американской стороне. Об этом 28 сентября сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, госсекретарь СШАИА REGNUM Майкл Помпео уведомил об этом президента Ирака Бархама Салеха и премьер-министра Мустафу аль-Казыми в ходе телефонных разговоров.

Также отмечается, что источники издания среди иракских чиновников сообщили о ряде шагов, которые были предприняты администрацией Трампа с целью в течение нескольких месяцев закрыть посольство в Багдаде, сохраняя при этом консульство в Эрбиле. Кроме того, предполагается, что речь может идти и о выводе американских военных сил из Ирака.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ракетном обстреле района международного аэропорта в Багдаде.

Читайте ранее в этом сюжете: Район аэропорта в Багдаде обстреляли ракетами