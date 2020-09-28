Вашингтон, , 04:36 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден может употреблять стимулирующие препараты перед дебатами, заявил действующий американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

«Нет, я не шучу. Я готов сдать тест на допинг, я считаю, что он тоже должен», — отметил Трамп.

По словам президента США, Байден на праймериз Демпартии выступал гораздо хуже других претендентов. Однако позднее ему удалось на дебатах выступить гораздо убедительней сенатора Берни Сандерса. В связи с этим Трамп не исключает, что Байден принимает стимулирующие препараты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что расовая справедливость в стране восторжествует после ухода Джо Байдена на пенсию. По его мнению, антирасистское движение BLM приводит к насилию в городах Соединенных Штатов, а также вредит чернокожим жителям страны.

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