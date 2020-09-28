Вашингтон, , 04:33 — REGNUM Главной внешней угрозой для США в среднесрочной и долгосрочной перспективах назвал Китай госсекретарь США Майкл Помпео 28 сентября в интервью телеканалу Fox News.

Помпео уточнил, что угроза со стороны правящего режима Китая, Коммунистической партии КНР под руководством Си Цзиньпина, является самой большой внешней угрозой для США как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективах.

Госсекретарь США отметил, что Коммунистическая партия Китая смогла проникнуть в США способами, которые ранее не использовал никто, в том числе и Россия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению Помпео, наибольшая для США угроза исходит от Коммунистической партии КНР.

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