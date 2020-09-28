Вашингтон, , 04:06 — REGNUM Вступление в силу решения американской администрации об удалении китайского приложения TikTok из интернет-магазинов временно заблокировал суд в США. Об этом 28 сентября сообщает агентство Reuters.

Решение администрации Белого дома о запрете на скачивание TikTok должно было вступить в силу в 23:59 по местному времени (06:59 мск 28 сентября). Согласно условиям запрета, Google Play и App Store должны были удалить приложение из своих магазинов.

Отмечается, что судебное решение носит временный характер. В свою очередь Джон Э. Холл, юрист компании ByteDance, владельца TikTok, назвал решение о запрете приложения «иррациональным». По мнению Холла, нет смысла запрещать скачивание приложение во время переговоров по приобретению американского сегмента TikTok.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что владелец TikTok обратился в суд США с просьбой о временной блокировке решения Белого дома об удалении приложения TikTok из магазинов приложений Google и Apple.

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