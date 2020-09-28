Москва, , 03:13 — REGNUM Россия и Белоруссия тесно сотрудничают, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, которая сказалась на интенсивности контактов между странами, заявила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко в интервью «Российской газете».

«Хотя ситуация с коронавирусом повлияла на интенсивность наших контактов, перевела часть из них в онлайн-формат, мы все же сохраняем высокие темпы взаимодействия», — заявила она.

По словам Матвиенко, между некоторыми регионами России и Белоруссии вырос ощутимо вырос товарооборот. В связи с этим растет и потребность в регулярных контактах между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Совета Федерации РФ по регламенту Вячеслав Тимченко заявил, что форум регионов России и Белоруссии пройдет в онлайн-формате. По его словам, участники форума с российской стороны будут работать по видеосвязи из здания Совфеда РФ.

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