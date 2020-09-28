Минск, , 03:10 — REGNUM Более 340 человек было задержано сотрудниками правопорядка в ходе воскресных акций протеста в Белоруссии. Об этом 27 сентября сообщил правозащитный центр «Весна».

Протестные акции состоялись в ряде городов Белоруссии 27 сентября. Протестующие в Минске собрались в центре города, затем проследовали в направлении площади Победы. В процессе движения колонна демонстрантов несколько раз меняла маршрут. Правозащитники отметили, что в ряде городов милиция во время акций протеста применяла слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Всего сотрудниками милиции было задержано более 340 человек, в настоящее время часть задержанных уже отпущена домой. В МВД Белоруссии признали, что с начала протестов в стране в несколько раз возросла нагрузка на милицию и возросло количество правонарушений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным МВД Белоруссии в ряде городов страны в ходе протестных акций было задержано около 200 человек.

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