Вашингтон, , 02:43 — REGNUM Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о якобы уходе от уплаты подоходного налога, опубликованную в газете The New York Times. Соответствующий комментарий американский лидер дал на пресс-конференции в Белом доме.

«Все это ложь. На самом деле я плачу налоги», — заявил он.

Ранее американская газета The New York Times опубликовала материал, в котором утверждается, что Трамп якобы не платил подоходный налог в 10 из прошедших 15 лет. Такие выводы журналисты сделали на основании налоговых деклараций американского лидера. При этом соперники Трампа еще со времен предвыборной кампании 2016 года требовали раскрытия его налоговых документов.