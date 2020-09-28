Эр-Рияд, , 02:39 — REGNUM Саммит лидеров «Большой двадцатки» (G20) состоится 21−22 ноября в виртуальном формате. Об этом 27 сентября сказано в совместном заявлении стран-участниц, опубликованном на сайте G20.

Саммит G20 состоится под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Онлайн-формат выбран странами-участницами в связи с угрозой распространения COVID-19.

Главной темой саммита станут защита жизни людей, восстановление экономики и борьба «со вскрывшимися во время пандемии уязвимостями». Отмечается, что странами G20 было выделено более 21 млрд долларов на поддержку производства и распространения лекарств, вакцин, а также для предоставления доступа к диагностике. Также странами «Большой двадцатки» была инициирована программа приостановки выплат по долгам для наименее развитых стран.

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