Вашингтон, , 01:47 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выразил озабоченность в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в его официальном заявлении.

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«Я глубоко озабочен началом боевых действий в Нагорном Карабахе и призываю к незамедлительной деэскалации, прекращению огня и возобновлению переговоров между Арменией и Азербайджаном», — заявил Байден.

Также кандидат от демократов предложил разместить большее число независимых наблюдателей на линии соприкосновения между Азербайджаном и Нагорным Карабахом. Байден призвал и Россию отказаться от «поставки вооружений» для обеих сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, также по ситуации в Нагорном Карабахе высказался и президент США Дональд Трамп. По его словам, Вашингтон внимательно следит за развитием конфликта и размышляет, каким образом можно остановить боевые действия.

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